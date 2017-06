La redacció del projecte per estabilitzar el talús de la Llosa del Cavall costarà 21.000 euros

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha adjudicat el contracte destinat a la redacció del projecte constructiu que permetrà definir les mesures correctores i d'estabilització del talús del marge dret de la presa de la Llosa del Cavall, al Solsonès. El talús se situa sobre les instal·lacions de la presa –on hi ha oficines, magatzems, garatge, l´aparcament públic que actualment està tancat- i està fet per conglomerats, gresos i lutites, junt amb graves i còdols sense cimentar en la seva capçalera. La tectònica d´aquests materials i la seva estratificació afavoreixen la formació de volums de roca que poden presentar possibles inestabilitats. A aquests riscos cal afegir l´habitual meteorització de la façana del talús del conglomerats exposada al medi que, davant de processos de pluja o de gel i desgel, també pot comportar la caiguda de fragments de roca.

Fa més de 10 anys, la zona baixa del talús va ser objecte d´una actuació de protecció amb una malla de triple torsió per evitar la caiguda de pedres. Tot i això, la geologia de la zona ha evidenciat la necessitat d´actuar amb més mesures i també a major alçada per protegir davant la possible caiguda de fragments de roca. Amb aquestes actuacions planificades es pretenen aplicar mesures correctores per protegir a persones (treballadors o visitants), instal·lacions d´explotació i aparcament públic (actualment tancat).

El contracte adjudicat aquest setmana, amb un pressupost de 21.415 euros i una durada de cinc mesos, permetrà disposar del projecte constructiu previ a la licitació de les obres escaients per reduir de manera significativa els riscos per despreniments, garantint la seguretat de les instal·lacions i de les persones que treballen a la presa o la visiten.

La possible caiguda de fragments de roca no afecta l´estructura de la presa ni la seva funcionalitat.