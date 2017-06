El Solsonès Obert al Món se centra en els refugiats per començar el curs vinent

L'entitat Solsonès Obert al Món (SOM) està preparant un seguit d'activitats a favor dels refugiats de cara als mesos de setembre i octubre. El dissabte 2 de setembre hi haurà el Concert Solidari a la plaça de Sant Joan amb la cantant Judit Nedermann. Els beneficis aniran destinats a la plataforma ciutadana Stop Mare Mortum, amb la qual SOM ja fa temps que col·labora activament.

Fa un mes, per la Fira de Sant Isidre, gràcies al concert solidari Cançons per canviar el món, de l'escola de música solsonina Àtic, es van recaptar 900 euros que SOM va enviar a la plataforma per a la seva «tasca dura però esperançadora» i per ser a Grècia amb els refugiats «des del primer moment», en paraules de SOM.

Pel que fa al concert del setembre vinent, l'entitat solsonina compta amb Nedermann com una «cantant conscienciada», que també va col·laborar al Concert Volem Acollir i al videoclip solidari Música amb Causa. Montse Mas, membre i tresorera de Solsonès Obert al Món, ha explicat que en el videoclip, sorgit entre l'Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona i Stop Mare Mortum, també hi apareixen altres músics del Solsonès, com ara Ramon Franch i Alba Marbà, per fer front a aquesta «tragèdia humanitària de grans dimensions», continua Mas.

«De la mateixa manera que en altres ocasions hem actuat en situacions com la guerra de l'Iraq, el tema dels refugiats ens va afectar molt», explica Montserrat Casas, presidenta de l'entitat solsonina, que ha anticipat dues activitats més de cara als primers mesos del curs vinent: «estem movent fils per poder presentar el llibre Amic meu aquí a Solsona i per fer una exposició de fotografia de l'entitat Stop Mare Mortum».

Tant Mas com Casas han tornat a destacar la feina de la plataforma catalana, «que financen la feina d'advocats grecs que acompanyen, ajuden i gestionen l'arribada de les famílies refugiades als nous territoris».



Vint anys

Solsonès Obert al Món fa gairebé vint anys que organitza el Concert Solidari. Enguany, volen que sigui en format microconcert, en un espai més petit i íntim. La presentació del llibre i l'exposició tindran lloc en dates i espais per determinar. La idea de totes les activitats, segons Mas, és «sensibilitzar els ciutadans i les ciutadanes del Solsonès sobre la creixent desigualtat Nord-Sud i les seves causes, i promoure les transformacions personals i col·lectives necessàries per a un món més just».