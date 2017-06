El govern solsoní 'trenca' amb la processó

Darrere el pal·li aquest any no hi havia ni l´alcalde ni el bisbe

La imatgeria folklòrica de Solsona va ballar com qualsevol altre any però en una edició tensa per la tibantor entre el govern municipal i el bisbat arran de les paraules del cap de la diòcesi sobre l'homosexualitat. La processó va transcórrer sense la participació dels polítics. L'alcalde David Rodríguez, que sí que havia acudit a la missa de la catedral, no va ser a la processó. Un cop acabada la litúrgia, va esperar a la plaça Major fins que els fidels i la imatgeria van arribar. Aleshores es van fer els balls. Marc Barbens, cap del grup municipal de CiU, a l'oposició, s'ho va mirar com a espectador.

El gest de distanciament dels polítics va tenir una resposta serena de l'Església: els representants eclesiàstics es van quedar a veure la imatgeria en la part civil de la festa. Això sí, la processó, enguany, no va tenir la presència del bisbe Xavier Novell, en principi una situació prevista de feia temps a la cúria perquè Novell era de viatge a Lourdes.

Darrere el pal·li i la custòdia, el rector de Solsona, Lluís Tollar, presidia la processó. En absència de Novell, el bisbe emèrit Jaume Traserra hauria hagut d'encapçalar els actes religiosos, però finalment tampoc hi va poder assistir. La ciutadania solsonina va seguir la festa aliena a la polèmica institucional.