Constructores del Solsonès inicien una xarxa d'intercanvi de materials

Vuit empreses constructores del Solsonès i Cardona han posat en marxa el Catàleg de maquinària i equipament per llogar i compartir, amb la intenció d'establir una xarxa on tots en surtin beneficiats, «els uns perquè no han de comprar, ja que disposen de la possibilitat de llogar-la al veí, i els altres perquè poden treure rendibilitat d'aquelles eines que no estan fent servir», explica la dinamitzadora del projecte, Montse Riu, d'Empresaris per al Solsonès.

La idea va sorgir d'Abel Cots, d'Excavacions Cots Codina de Cardona. «Fa uns dos anys que vam començar a donar-hi voltes, i ara ja tenim el primer catàleg, al qual vuit empreses s'han adherit», en paraules de Cots. L'empresa Constructora de Solsona ha estat la primera que ha llogat material. Jordi Feliu, el seu president, declara que de seguida que li van explicar el projecte hi va voler col·laborar, perquè «és un benefici per a la comarca». Ha llogat bastides en diverses ocasions, ja que «si les tenim a casa, no les hem d'anar a buscar a fora», afegeix.

L'impulsor del catàleg, Abel Cots, parla d'una reticència inicial per part d'algunes empreses, i d'una necessitat d'obertura de mentalitat, perquè «molt cops, entre veïns, no sabem el que tenim». Cots es mostra satisfet amb les empreses participants, amb l'esperança que si la gent «té la informació» i veu que funciona, «s'hi obrirà». La finalitat principal del projecte és posar en contacte les persones, en un catàleg que està obert a tothom, «també a particulars que ho necessitin», en paraules de Cots. El preu es fixa en la relació entre els dos agents interessats.

Tot tipus de material

Les entitats que posen el seu material a disposició són Constructora de Solsona, Constructora Proens (Solsona), Brichs Obres i Construccions (Solsona), Caopsa (Sant Llorenç de Morunys), Construccions i Obres Xerec (Cardona) i Excavacions Cots Codina (Cardona). Jordi Feliu, de Constructora de Solsona, valora l'oportunitat de donar utilitat «a les eines que no es fan servir», siguin vehicles com ara tractors, grues, pales car-regadores, dúmpers, o altres tipus de maquinària, com ara automuntants, encofrats, plataformes elevadores o barraques d'obra.

Montse Riu i Abel Cots han manifestat les seves ganes d'aplicar la idea en altres sectors, com pot ser la pagesia, tan present al Solsonès. En paraules de Feliu, «a altres sectors també els aniria bé, i la idea és potenciar el territori, ajudar-nos entre tots, en comptes de competir».