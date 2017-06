La nova normativa dificulta trobar socorristes per a les piscines al Solsonès

Al Solsonès hi ha dificultats per trobar socorristes. És una realitat present i urgent després del canvi de normativa per part de la Generalitat. La piscina municipal de Navès està buscant socorrista per al torn de tarda i per als caps de setmana. «Si no en trobem, no podrem obrir», declara amb urgència l'alcalde, Josep Maria Casafont, i afegeix que «el problema dels socorristes és general perquè hi ha hagut el canvi de normativa».

La piscina pública del Pi de Sant Just (Olius) ha obert aquest cap de setmana, tot i que l'Ajuntament també ha tingut «problemes per trobar personal», segons l'alcalde, Antoni Márquez. «Aquest canvi de normativa no té en compte la problemàtica del territori», afegeix l'alcalde, realment molest amb una situació que ha impulsat una espècie de «mercadeig» entre piscines, perquè «els pocs socorristes que hi ha van molt buscats i se'ls fan ofertes».

Pel que fa a Sant Llorenç de Morunys, l'alcalde, Francesc Xavier Mas, ha informat de l'obertura de la piscina municipal «amb un socorrista». N'estan buscant un altre «per cobrir-lo si es fes mal», i ja tenen «alguna oferta sobre la taula». Mas, tot i que ja té la situació encaminada, també ha incidit en «el principal problema», que és «l'homologació que es demana des del Govern, després de la darrera normativa». Sant Llorenç obrirà l'equipament aquest dissabte, Olius ho va fer el 18 de juny, i avui és el dia de l'obertura de la piscina municipal de Solsona. Navès està pendent de trobar socorrista, i la piscina exterior del centre d'esport i salut Espaigua obrirà aquest dissabte.

Pel que fa a les piscines privades d'ús públic de menys de 200 metres quadrats, com poden ser les de càmpings i cases rurals, no presenten l'obligació d'agafar socorrista. Tot i així, els que en busquen també estan tenint problemes per trobar-ne. És el cas del Càmping del Solsonès, que va obrir el servei de piscina per als clients aquest cap de setmana sense socorrista, però va prohibir l'entrada als menors de 14 anys sense acompanyament adult. El càmping ha publicat una oferta de feina per buscar «un vigilant de piscina per als mesos de juliol i agost», especificant que «no cal títol de socorrista».



Cicle formatiu a Solsona

La normativa problemàtica demana que els socorristes estiguin inscrits al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalu-nya (Ropec), pel que necessiten una experiència mínima de dues temporades en una piscina municipal abans del 2015 o cicles formatius que acreditin la seva professionalitat.

A l'octubre es posarà en marxa a Solsona un cicle formatiu de socorrisme aquàtic organitzat entre l'escola Arrels i el centre Espaigua, «ateses les necessitats de socor-ristes que s'han detectat últimament», segons Joan Vilar, conseller delegat d'Espaigua, que afegeix que així «sortiran socorristes del Solsonès».