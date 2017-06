La casa de turisme rural Sant Grau acull refugiats

La masia de turisme rural de les Cases de Sant Grau de Navès ha rebut el primer grup de persones refugiades gràcies a la col·laboració amb la Fundació Rosa Oriol. Dissabte, sor Lucía Caram va visitar Carme Pacheco, coordinadora de la casa, i juntes van signar el conveni. De dilluns a dijous hi han viscut els primers refugiats.

Carme Pacheco i Alfons Ballarà, propietaris de la casa rural, van començar a acollir famílies a l'atur fa cinc anys. Enguany, han tornat a impulsar la iniciativa, enfocada a persones refugiades, amb la col·laboració i experiència de la fundació manresana creada al convent de Santa Clara i la figura de sor Lucía Caram. «Volia arribar a ella de la manera que fos, perquè sabia que em podria ajudar», explica Carme Pacheco, «i a partir del moment en què vam contactar, tot va fluir».



De tot arreu

El Jesús, de Colòmbia; el Nana, de Ghana; l'Eric, de Cuba; la Lana, de Rússia; i el Vladimir, d'Ucraïna, són les primeres persones «expulsades del sistema» que han viscut a les Cases de Sant Grau durant aquesta setmana. La Carme vol que tornin quan acabi la temporada d'estiu, «perquè s'ha generat una complicitat preciosa», afirma amb satisfacció.

L'empatia i el deixar fer formen la base perquè les relacions a la casa funcionin, explica Carme Pacheco, i afegeix que, «si ens parem a repassar la nostra història, tots hem estat immigrants o tenim avantpassats immigrants. Ens hauríem de posar en la seva pell».

Tots cinc fa temps que viuen a Manresa, on diuen que es troben bé. Cada un hi ha arribat de manera diferent, per familiars que ho coneixien, per la Creu Roja, per feina, o perquè el primer cotxe que els va parar a la carretera hi anava. Actualment s'estan a la residència de la Fundació Rosa Oriol, fins que la seva situació s'estabilitzi. Feia temps que no gaudien d'uns dies de vacances. En paraules de la Carme, «necessitaven contacte amb la natura. Cada vegada hi ha més gent altruista, cada pas compta, cada pas suma».