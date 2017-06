El gegant Boig i el drac presideixen les entrades del nucli antic solsoní

El nucli antic de Solsona té dos tòtems de pedra i acer amb elements culturals característics de la ciutat. El primer a presentar-se ha estat el gegant Boig del portal del Castell. Aquesta setmana s'ha presentat el projecte als mitjans de comunicació. En l'acte hi van participar l'alcalde David Rodríguez i el regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Lluís-Xavier Gonzàlez, acompanyats de diversos representants del grup de comerç de Solsona Co, dins el qual hi ha la UBIC, i les entitats vinculades al fet geganter solsoní.

Properament es presentarà el del portal del Pont. Es tracta de punts d'informació comercial per als visitants, dissenyats de manera que es converteixin en un reclam per fer-s'hi fotos i situats estratègicament a les zones d'estacionament més freqüentades a tocar del centre històric. El projecte ha estat impulsat pel grup de comerç de Solsona Co (Pla director de promoció econòmica de Solsona), amb el suport de la regidoria de Promoció Econòmica i Turisme. El seu objectiu principal és el de posar en valor el comerç de proximitat.

D'aquesta manera, abans que finalitzi el mes de juny i abans de la temporada de més afluència turística a Solsona i al Solsonès, dos tòtems de pedra i acer de grans dimensions amb els perfils de dos dels símbols de la imatgeria festiva solsonina presidiran les principals entrades del nucli antic de la ciutat. El conjunt del portal del Castell conté la silueta del gegant Boig. A la part posterior, de cara a l'aparcament del Camp del Serra, es completa amb un plànol en vinil amb la ubicació de prop de 300 establiments que poden ser d'interès per als visitants.

Al portal del Pont el tòtem presenta la silueta del drac de festa major i el mateix plànol dóna la benvinguda als visitants que vénen de la banda de l'aparcament de les Moreres. En ambdós casos, són peces de pedra d'uns dos metres d'alçària per tres d'amplada i promocionen l'eslògan «Solsona, una experiència gegant».

La imatgeria festiva de Solsona dóna així la benvinguda als vilatans i als visitants, proposa un seguit de comerços solsonins i ofereix moltes possibilitats fotogràfiques.



Llista de comerços

«Els establiments que es poden localitzar en el mapa no són tots els de la ciutat, sinó aquells que poden ser d'interès per als visitants», explica l'Ajuntament solsoní. Per tant, no hi figuren, per exemple, tallers de cotxes, clíniques dentals o gestories. La resta, estan classificats per sectors (hostaleria i restauració, alimentació, moda i calçats, objectes de regal, serveis, llar i jardí i salut).

Pel que fa a l'adjudicació del projecte, va anar a càrrec de l'empresa Geosilva. També hi han treballat Pedra Maties, MHÀ Il·lustració i Disseny, Sèrtic i Pintures Grifell. L'obra civil l'ha executat Obres Pardalé, i el pressupost total del projecte, tenint en compte els dos tòtems, ascendeix a 23.537 euros.