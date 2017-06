La revetlla de Sant Joan a Solsona comença amb les entitats agafades de la mà

Els actes per celebrar el solstici d'estiu i la vigília de Sant Joan a Solsona van començar ahir a les quatre de la tarda, amb el campionat de botifarra al bar Cantàbric. A les sis va ser el torn de les sardanes a la plaça Major amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona.

En aquell moment, el club BTT del Solsonès estava passant la Flama del Canigó a un grup de corredors d'Espaigua, que acompanyats per membres de l'Esplai Riallera i Amisol, i una galejada d'honor dels Trabucaires de Solsona, la van entregar a la pubilla i la donzella d'honor, just a l'entrada del portal del Pont. Elles van fer l'ofrena a la Mare de Déu del Claustre, seguides per la traca i la roda de foc del drac Solterra a la plaça Major. La Flama va pujar pel carrer Castell, va ser rebuda per part de membres de la corporació municipal i va encendre del peveter al portal del Castell.

L'Orfeó Nova Solsona va llegir el manifest i va oferir una actuació als assistents, abans de l'encesa de la foguera del Camp del Serra i el repartiment de coca i xocolata per a tothom. Tots els actes van ser organitzats entre Òmnium Cultural i la regidoria de Cultura, amb la col·laboració d'entitats.