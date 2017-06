Un antropòleg italià elabora un estudi sobre el carnaval solsoní

L'antropòleg italià Alessandro Testa ha estat uns mesos vivint a Solsona per estudiar el carnaval solsoní i la seva relació amb la societat solsonina i la catalanitat. El treball de camp l'ha desenvolupat gràcies al departament d'Etnologia Europea de la Universitat de Viena, on és investigador i professor. Tornarà a visitar Solsona a principi de curs, pel carnaval de l'any que ve i quan acabi la recerca, perquè ara hi té «molts amics i amigues», segons explica.

Per a ell, hi ha hagut un abans i un després d'aquest carnaval. Ha format part de la comparsa Ya-ki-tu, amb la qual ha participat a tots els actes de la festa solsonina. Testa declara que ja no se sent estranger a Solsona, i afegeix que les comparses «estructuren el carnaval i la societat, constitueixen un element integrador de la comunitat local». L'antropòleg també destaca el paper de la junta, ja que mai havia vist «un grup de voluntaris treballant tantíssim abans i durant la setmana de carnaval».

«Ara, la gent em mira amb més confiança, m'explica més coses i de manera més sincera», explica amb satisfacció, tenint en compte tot el desenvolupament de la investigació, des que va arribar a Solsona l'octubre del 2016. Testa ha combinat el treball de camp amb viatges a Viena i a altres indrets d'Europa per fer-hi classes i conferències. Ha participat en diverses publicacions científiques, i li encanta parlar del Carnaval de Solsona als seus alumnes.