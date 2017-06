La casa de colònies La Carral celebra el seu 50è aniversari

La Carral ha complert cinquanta anys, i ha organitzat un seguit d'activitats de celebració. Ha fet una samarreta amb motiu de l'aniversari i ha gravat un disc anomenat Vola amb cançons significatives d'aquestes cinc dècades. També està preparant un cap de setmana de colònies per a tothom qui se senti «carralero», explica Sara Nadal, directora de la casa juntament amb Toni Plans.

«L'any 1967, els pares del Toni Plans van convertir la casa de pagès en casa de colònies. Eren professors i tenien ganes de fer-hi coses», en paraules de Sara Nadal. Des d'aquell moment fins ara, la masia inicial ha estat ampliada amb «la piscina, la casa nova, la granja, el teatre... Tots els beneficis, cada any, s'inverteixen a millorar la casa», continua Nadal.

Per La Carral hi passen uns 8.000 infants cada any. Tenint en compte els 50 anys d'història, les colònies organitzades per celebrar l'aniversari, els dies 16 i 17 de setembre, preveuen ser multitudinàries. Nadal i Plans les obren a «gent que hagi vingut o treballat a La Carral, així com mestres, pares, mares, i tothom que per un motiu o altre se senti carralero».

També amb motiu de la celebració, alguns monitors i músics s'han encarregat de la gravació del disc Vola, i s'ha fet el concurs Dissenya la samarreta de La Carral 2017, que ha guanyat el dibuix d'Elisabet Serra. «Sempre intentem donar sentit a cada cosa que fem», afirma Nadal, sigui «pintar una paret, organitzar una activitat o fer el sopar». A més, entre tots demostren que la senzillesa és un dels seus valors clau.