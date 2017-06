Pigem començarà una sèrie de xerrades sobre participació ciutadana

El filòsof i escriptor Jordi Pigem serà dimarts a Solsona per oferir una xerrada-debat sobre participació ciutadana. La sessió, organitzada per l'Ajuntament solsoní, és la primera d'una sèrie de convocatòries per fer pedagogia sobre la participació ciutadana i porta per títol «Participar en la transformació del món».

El regidor de Participació, Antoni Carralero, explica que amb Pigem comença «un treball paral·lel a l'elaboració del reglament municipal i el mapa de participació ciutadana perquè la ciutadania prengui consciència d'aquesta manera d'entendre la política». L'objectiu de la xerrada, plantejada amb un debat en què «tothom pugui dir la seva», és «engrescar la població perquè respongui quan se'ls demana que s'impliqui en els afers municipals». El regidor lamenta que en el procés de recollida de propostes sobre l'esborrany del reglament de participació només s'hi hagi presentat una proposta ciutadana, a banda de les aportacions dels grups municipals. A més, Carralero afegeix que la sessió no és només per als ciutadans, també per als càrrecs electes.