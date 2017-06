Sant Climenç manté la tradició de la plantada del pi per festa major

La Festa Major de Sant Climenç (Pinell del Solsonès) ha tingut la plantada del pi, el campionat de botifarra i el ball amb Stres Band com a punts principals. Dissabte al migdia, la plantada del pi va destacar com una «tradició centenària», en paraules de l'alcalde de Pinell, Benjamí Puig. «Temps enrere, amb el que valia la fusta del pi es pagava la festa major», explica el batlle, que afirma que ara «ja no és així, perquè el preu de la fusta és molt baix». De totes maneres, els veïns continuen plantant-lo cada any a la plaça del Pi.

L'Associació de Veïns de Pinell, juntament amb uns quants fills de Sant Climenç que ja no hi viuen però volen «mantenir les tradicions», s'han encarregat de l'organització del seguit d'activitats que han tingut lloc aquest dissabte, durant la jornada de Sant Joan.