CiU denuncia la «manca de dedicació» d'Esquerra a l'Ajuntament de Solsona

En una valoració dels primers dos anys de legislatura, CiU critica «l'ocupació simultània de càr-recs» de l'alcalde i diputat al Parlament, David Rodríguez, i de la regidora de Cultura i presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón. Durant la roda de premsa d'ahir, també es va qualificar el dia a dia de l'actual govern de «final d'etapa i de transició a la següent legislatura, quan encara en manca la meitat», en paraules del portaveu del partit, Marc Barbens.

Les tasques de gestió de l'escola bressol municipal Petits Gegants i l'actuació davant la brutal agressió a un policia local van ser desaprovades. Pel que fa a l'escola bressol, Marc Barbens va parlar d'una «situació totalment insostenible, ja que més de la meitat dels mestres han anunciat que pleguen i durant el curs ha marxat el 22% dels nens», en un conflicte entre la direcció i els pares i mares. El contracte amb l'empresa gestora s'ha extingit i la pròrroga que proposa el govern «és una temeritat», continua Barbens.

Amb relació a l'actuació davant l'atac a un policia local, CiU va denunciar la «manca de contundència i transparència» de l'Ajuntament, que va tardar 42 hores a informar públicament del succés i va fer tard en personar-se com a acusació particular. A més, «se segueix dient que els policies no estan sols de servei i tenim les proves que indiquen que cada dia passen un terç de la jornada sols», afirma el portaveu del partit. Per la seva banda, Isabel Pérez va demanar un «posicionament ferm per mantenir l'Oficina Liquidadora i el Jutjat de Primera Instància de Solsona», i Xavier Torres va exigir al govern que «torni a col·locar en primer pla la recuperació de la ciutat en el terreny industrial». La compra del Camp del Serra, «un espai cèntric per a tots els solsonins», va serv valorada positivament.