L'Ajuntament ha precintat les barbacoes de la Mare de la Font pel risc d'incendi

L'Ajuntament de Solsona ha prohibit la utilització de les barbacoes del parc de la Mare de la Font per l'elevat risc d'incendi dels darrers dies. «Feia anys que no les precintaven», expliquen usuaris del restaurant Mare de la Font, situat just al costat de les barbacoes. Aquesta mesura ha anat acompanyada de la distribució de dos bans d'alcaldia amb mesures que ha d'adoptar la ciutadania davant les elevades temperatures.