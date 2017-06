La concentració contra l'homofòbia va de l'Ajuntament fins a la plaça del Palau

Més d'una cinquantena de persones es van reunir a la plaça de l'Ajuntament de Solsona amb motiu de la concentració contra l'homofòbia, «Omplim de colors la grisor», coincidint amb el dia de l'alliberament LGTBI en un acte organitzat pel casal popular La Fura i Arran Solsonès. Es volia que l'esdeveniment fos a la plaça del Palau Episcopal, «en un exercici de coherència», en paraules dels organitzadors, però el consistori va considerar la ubicació com a «no adequada». La manifestació, tot i així, va acabar amb la penjada del cartell a la paret del Palau Episcopal, seguida d'una besada popular. També es va llegir el manifest «28-J contra l'homofòbia», en un acte que va voler ser una «resposta clara i visual a les recents declaracions homòfobes del bisbe Novell i a tots els discursos d'odi i discriminació cap a les famílies no tradicionals que ha promulgat des del seu nomenament com a bisbe de Solsona el 2010», segons els organitzadors.