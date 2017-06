El debat sobre el replantejament de l'educació genera interès a Solsona

La sessió de cinefòrum i debat organitzada entre la regidoria d'Educació i Escola Nova 21 va acollir més de 100 persones. Marina Gay, directora de xarxes del programa Escola Nova 21, i Fanny Major, dinamitzadora a la demarcació de Lleida de la Fundació Jaume Bofill, van definir l'objectiu de la jornada com a «manera de veure fins a quin punt l'escola està preparada per assumir els reptes del segle XXI». Tots els centres escolars del Solsonès, excepte El Vinyet i la ZER, estan inscrits al programa Escola Nova 21.

L'esdeveniment va tenir com a aspecte central la projecció de la pel·lícula Most Likely to Succeed, traduïda com a Majors probabilitats d'èxit, dirigida el 2015 per Greg Whiteley i basada en el curs escolar dels centres de secundària de les escoles High Tech High de San Diego, Califòrnia (EUA). En paraules de Marina Gay, es tracta d'un centre que s'ha replantejat el seu model educatiu, «una experiència inspiradora» per les escoles catalanes. Segons el director d'Escola Nova 21 i president del Centre Unesco de Catalunya, Eduard Vallory, el que necessita el sistema educatiu català és «un replantejament i una transformació en conjunt». Treballar per projectes i donar importància a les soft skills, les «habilitats corresponents a les relacions socials, a la gestió de les emocions, la perseverança o la resiliència», va afegir Marina Gay. En el debat que hi va haver després de la projecció, Fanny Major va destacar el fet que els infants «aprenguin a aprendre», molt present a la pel·lícula. També es van comentar les declaracions de l'educador britànic Ken Robinson incloses al film, que comparen l'ofici de professor amb el de jardiner, per tal de «generar entorns propicis al creixement dels infants».



Processos de canvi

Escola Nova 21 té diverses línies d'actuació. Una d'elles està composta pels 30 centres catalans que començaran el curs vinent amb «un seguiment molt proper en el seu procés de canvi, i amb intercanvis entre docents de diferents escoles», va explicar Marina Gay. Es tracta d'un procés «intensiu», segons Gay, que seguiran un grup de centres entre els quals hi ha l'escola solsonina Setelsis. En total, hi ha 458 centres catalans inscrits al programa Escola Nova 21, entre els quals hi ha gairebé tots els centres escolars de la comarca del Solsonès, que aniran transformant-se en els propers anys.