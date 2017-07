Tradició i modernitat en un projecte de col·laboració entre escola, pares i fills

«Volíem línies senzilles i, a la vegada, elements tradicionals del folklore solsoní», explica Clare Kelly, contenta de formar part d'aquest «projecte de col·laboració». A més, els pares deixen uns espais del mur en blanc per tal que els infants hi dibuixin i hi pintin a dins. Es tracta de llibres oberts i pantalles de tauletes, repartides entre la paret de gairebé 50 metres de llargada que dóna directament al carrer Gaudí. «D'aquesta manera, els nens també se senten partícips del projecte», continua la il·lustradora australiana, que fa gairebé dos anys que viu a Solsona amb la seva família.

Van venir de Melbourne per un conveni de col·laboració entre la Universitat de Melbourne i el Centre Tecnològic i Forestal del Solsonès. El Luke Kelly, parella de la Clare, és expert en gestió del foc i la biodiversitat. Tots dos destaquen la similaritat de característiques entre la flora i la fauna de la zona australiana i la del Solsonès. De fet, ella està preparant una exposició a la biblioteca municipal amb il·lustracions d'animals australians i catalans posats «en parelles similars», en les seves paraules. La mostra està prevista que s'exposi entre els mesos d'agost i setembre a la biblioteca Carles Morató, abans que la família torni a Austràlia a causa de la finalització del conveni entre la universitat i el Centre Tecnològic.



Tornades

Tot i així, tenen ganes de tornar a Solsona tard o d'hora, perquè els agrada molt la vila i l'entorn natural del Solsonès. «Ja havíem vingut a Solsona en un viatge que vam fer per Europa, i ens havia agradat enormement. Marxarem cap a Austràlia, però tenim ganes de tornar», continua Clare Kelly, que afegeix que la seva filla Neve ja té la llengua catalana ben apresa, ja que el fet d'anar a l'escola bressol i conviure amb els seus companys locals l'ha portada a «interioritzar el català ben ràpid, molt més que nosaltres!».

Kelly també està fent classes d'aquarel·la i anglès a la merceria Mans i Mànigues del centre antic de la vila, un espai obert a la creativitat al bell mig del carrer Castell.