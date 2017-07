La ciutat manté les dues places de personal que hi ha hagut fins ara

El trasllat del servei de l'Oficina Liquidadora al local que gestiona la Diputació de Lleida a la plaça Major solsonina no variarà el nombre de places de personal que hi ha actualment a l'avinguda dels Països Catalans, que són dues. Maria Dolors Vilaseca, treballadora a l'oficina des de fa més de vint anys, va conèixer les intencions de la Generalitat per la televisió: «em sembla bé que Catalunya gestioni els seus impostos, però a nosaltres no ens han informat gens bé, no ens han tingut en compte».

En el marc de la creació d'una Hisenda pròpia per a Catalunya, la Generalitat està signant convenis amb les diputacions provincials per tal que el Govern català pugui recaptar els impostos que fins ara percebien els registradors de la propietat. La finalització del conveni ha generat conflicte per la «manca d'encaix», segons Vilaseca, que dubta que les condicions de les noves places siguin les mateixes que fins ara. La treballadora explica que «hi seguirà havent dos llocs de treball, però seran de característiques diferents. Si vull optar per un lloc de categoria similar a l'actual, hauré de presentar-me a Manresa o a la Seu d'Urgell. A més, partint d'una relació laboral fixa, passaré a ocupar una plaça d'interina amb una antiguitat zero».



El jutjat no perilla

David Rodríguez lamenta les declaracions de l'equip de CiU respecte de la possibilitat que Solsona es quedi sense el Jutjat de Primera Instància i Instrucció. L'alcalde declara que «la seva continuïtat al municipi no perilla en absolut» i insta el primer grup a l'oposició a «no fer córrer rumors que no afavoreixen la ciutat».

Aquestes declaracions de l'alcalde arriben després que, en una roda de premsa de balanç de la meitat de mandat, el grup de Convergència, encapçalat per Marc Barbens, hagi reclamat un posicionament ferm de l'Ajuntament per mantenir l'Oficina Liquidadora i el jutjat, ja que, en paraules de Barbens, seria perjudicial «perdre entitats oficials que atorguen importància com a capital de comarca i de partit judicial».