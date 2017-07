L'alcalde de Solsona diu que l'oficina liquidadora es mourà a la plaça Major

L'Ajuntament de Solsona assegura que el servei de l'actual Oficina Liquidadora es traslladarà a l'Oficina de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, i que el canvi «no afectarà la ciutadania», en paraules de l'alcalde, David Rodríguez. Amb aquesta afirmació, Rodríguez respon a les acusacions del grup municipal de CiU d'aquesta setmana, segons les quals l'Ajuntament no hauria mogut fitxa per intentar retenir aquest ens oficial a la ciutat. D'aquesta manera, el servei de l'actual oficina situada a l'avinguda dels Països Catalans es traslladarà a l'oficina de la plaça Major a partir de l'1 de setembre, a causa dels passos de la Generalitat per crear una Hisenda pròpia.