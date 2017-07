Comença un curs sobre LinkedIn desenvolupat entre Solsona i Cardona

L'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (AdlSolCar) ha organitzat una formació sobre la xarxa LinkedIn en dues sessions, una avui, dimecres 4 de juliol, a Solsona i la següent el dimecres 12 de juliol a Cardona.

L'objectiu principal del curs és que els assistents «guanyin visibilitat i venguin més», en paraules dels organitzadors. El curs està enfocat a empreses, autònoms, professionals liberals, emprenedors o joves, que vulguin «ampliar contactes de clients potencials per als propis productes o serveis, conèixer altres professionals, generar nous projectes i donar-se a conèixer». Les dues sessions estaran conduïdes per l'especialista en Màrqueting Digital Internacional i assessor d'empreses Carles Argemí Carné. A part d'AdlSolCar, també hi col·laboren les associacions Empresaris per al Solsonès, Empresaris de Cardona, i els respectius ajuntaments.