L'Ajuntament de Solsona es reestructura per atendre una baixa per maternitat

El mes de juliol ha començat amb una reestructuració temporal a l'Ajuntament de Solsona. El regidor Antoni Carralero ha assumit les àrees d'Urbanisme, Obres Públiques i Serveis. Es tracta de les regidories que ocupava Rosó Bar-rera, que ha agafat la baixa per maternitat. Carralero les ha sumat a les de Medi Ambient, Parcs i Jardins i Participació, que ja tenia. Pel que fa a les àrees d'Habitatge i del Vinyet, que també les controlava Barrera, ara han passat a mans de l'alcalde, David Rodríguez. Per decret de l'alcaldia, la reestructuració es va iniciar dissabte passat, 1 de juliol.

Durant el període que comença, Antoni Carralero deixarà de percebre les indemnitzacions per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local i el ple i li serà assignada la retribució aprovada per a Rosó Barrera en l'acord del cartipàs, que és de 1.910,55 euros bruts al mes. Carralero ha explicat a Regió7 que agafa el sou de Barrera perquè «ella tenia una dedicació parcial a l'Ajuntament, i quan es tracta de dedicacions parcials o exclusives ja no es cobren les dotacions per assistència als plens o juntes».



Tasques

Pel que fa a les «tasques en procés» dels àmbits d'Urbanisme, Obres Públiques i Serveis, el regidor solsoní afirma que s'ha de continuar la «reurbanització de carrers i la restauració de zones amb esllavissades de de les darreres nevades».

En resposta a la preocupació de CiU pel futur de la recollida d'escombraries i la possible implementació del porta a porta manifestada en la roda de premsa de fa una setmana, Carralero ha dit que l'Ajuntament té «un estudi encar-regat a una empresa col·laboradora de l'Agència Catalana de Residus» i quan en sàpiguen el resultat, aproximadament d'aquí a una setmana, decidiran com procediran