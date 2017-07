«El turisme fa que la població de la vall es multipliqui per tres»

És llicenciada en geologia, ha fet un màster de riscos geològics i un postgrau en interpretació del patrimoni. Treballa al Museu de la vall de Lord i a l'Oficina de Turisme situada a Sant Llorenç de Morunys. Ha conduït la visita guiada pel nucli antic i la presentació del web al claustre del Monestir benedictí de la vila.



Durant la visita, ha dit que el 1483 a Sant Llorenç hi havia els mateixos habitants que ara.

Sí, l'únic que abans tothom vivia al centre de la vila, i ara la població està més dispersa entre les cases del voltant i les masies. Tot i així, seguim sent més o menys un miler d'habitants.

I amb el turisme, com fluctua la població?

Aquí a la vall de Lord, el turisme en sí ja té moltes fluctuacions. A l'hivern, per exemple, depèn fortament de la neu. Aquest any ha anat genial, perquè hi ha hagut molta neu i durant força temps. Pel que fa a l'estiu, entre el juliol i l'agost és quan s'espera més moviment. En els moments de més afluència, la població es multiplica per tres o per quatre.

A l'agost obriran el nou web?

Intentarem que sigui abans de l'agost. De moment, la pàgina web antiga de l'Associació de Turisme encara funciona, però ha quedat gairebé obsoleta. I a la nova li donem un paper molt important als 76 socis que formen l'associació.

Com ha estat el procés de creació de la pàgina?

Feia temps que era necessari un canvi, i el Consell Comarcal del Solsonès ens ho va proposar, coincidint amb el seu canvi de web. Com a tràmit, se n'ha encar regat sobretot l'empresa, però pel que fa a l'estructura dels continguts els socis de l'Associació de Turisme de la vall de Lord hi han tingut molt a dir.