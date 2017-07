La vall de Lord uneix els socis en projectes de promoció turística iniciats aquest estiu

El turisme de la vall de Lord ha trobat el seu punt d'unió en l'Associació de Turisme de la zona i en les noves activitats per a aquest estiu. El nou web que es va presentar dimarts al vespre és una de les plataformes d'unitat del sector. Entre d'altres, també s'han editat nous plànols de rutes en BTT i amb camins i senders per la vall, entre els municipis de Sant Llorenç de Morunys, Guixers, la Coma i la Pedra.

Els mapes es podran trobar en establiments turístics (hotels, albergs, càmpings, bars i restaurants). Rafael Soler, de l'Associació de Turisme, ha explicat que els mapes presenten codis QR que dirigeixen directament al nou web, que s'obrirà al públic abans de l'agost. El web té apartats exclusius per a aquells establiments que són socis. Es tracta d'un aparador que ells mateixos es poden personalitzar: «els que millor coneixen el negoci són els que l'han creat i criat, per tant, són els millors que el poden explicar», explica Montse Vilalta, tècnica del Museu i de l'Oficina de Turisme de la vall de Lord. L'empresa de drons NordDron, de Sant Llorenç de Morunys, s'ha encarregat dels vídeos promocionals de l'Associació de Turisme. En paraules de Montse Vilaseca, la idea és fer «un vídeo per a cada època de l'any».

Abans de les presentacions i del pica-pica al claustre del monestir, s'ha portat a terme una visita guiada pel nucli antic de Sant Llorenç, un recorregut que s'ha aturat en diversos punts emblemàtics de la vila: l'antiga plaça Major, els portals, la casa dels draps piteus, les restes de la muralla, etc. Montse Vilalta ha conduït la vintena de curiosos pels carrers plens d'anècdotes i d'històries.

En una de les cases reconstruïdes després que l'exèrcit espanyol cremés la vila per no acceptar la constitució de la Pepa de l'any 1812, Vilalta ha demanat els assistents si creien que estava ben construïda. Al final de la ruta, ha explicat que moltes cases van ser cremades, però «els veïns, es van mantenir ferms».