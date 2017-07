L'ACA desenvolupa actuacions de prevenció d'incendis al Solsonès

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha començat aquesta setmana diversos treballs per prevenir incendis forestals al voltant de l'embassament de Sant Ponç. Els treballs amb maquinària han servit per talar els marges del camí d'accés a la presa des de la carretera C-55, al terme de Clariana de Cardener, i els del camí que va de la presa a Santa Llúcia (Navès).

Josep Cabrera, que és el responsable de les actuacions, ha explicat que en els propers dies també es treballarà al pantà de la Llosa del Cavall, pertanyent als termes de Navès, Guixers i Sant Llorenç de Morunys. L'ACA ha informat que la primera fase consisteix en treballs amb maquinària, i la segona fase, que es preveu que comenci a final de juliol i acabi al principi d'agost, consistirà en feines amb mitjans manuals.



Reserves i incendi

Tant el de Sant Ponç com el de la Llosa del Cavall, juntament amb el de la Baells, es troben entre els embassaments de les conques internes catalanes que disposen d'un percentatge més alt de reserves, segons ha explicat l'Agència Catalana de l'Aigua aquesta setmana. Sant Ponç presenta el 91% de reserves, corresponent a 22 hm3, i la Llosa el 88%, que equival a 70hm3. L'increment de demandes habitual del període estival ha fet disminuir els volums respecte de setmanes anteriors, però «les demandes domèstiques per tot un any i les campanyes de reg d'enguany estan garantides», segons les informacions difoses per l'ACA.

La massa d'aigua del pantà de Sant Ponç també està servint per a l'extinció d'incendis, com el d'ahir divendres a la tarda al terme de Navès, al camp de conreu del costat de la masia Viladamat, on es va cremar una hectàrea de vegetació. Per a més informació sobre incendis forestals, vegeu la secció Fet divers de Regió7.