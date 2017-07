«M'agradaria treballar a l'ONU, per això seria genial estudiar un temps a Ginebra d'intercanvi»

Estudiant de l'escola Arrels II de Solsona, ballarina de l'Escola de Dansa, apassionada pel món i el seu moviment

Olianesa i estudiant de l'escola Arrels II de Solsona, Laia Angrill ha obtingut un 9,5 a les proves de la selectivitat, la millor nota de la província de Lleida. Ha pogut entrar, de sobres, a la carrera que vol. Gaudirà al màxim de l'estiu i es carregarà d'energia per començar una nova etapa acadèmica i vital a partir de setembre.



A quina carrera i universitat has entrat?

He entrat a Estudis Globals a la universitat Pompeu Fabra de Barcelona. És un grau relativament nou, uns estudis transversals on toques Història, Economia i altres assignatures socials i d'Humanitats, i et permet treballar en ambaixades o consolats.

Quan i per què vas decidir-te pels Estudis Globals?

Vaig decidir-me per això a la meitat de curs de segon de batxillerat. En aquell moment, també pensava en Relacions Internacionals a la universitat Blanquerna, però al final Estudis Globals em va captivar per les assignatures, pel seu caràcter transversal, a més de ser una carrera totalment en anglès, que et fa adquirir una tercera llengua en els tres anys.

Tens pensat fer un intercanvi i anar a estudiar un temps fora?

Sí! De fet, a la carrera és obligatori fer un intercanvi d'uns sis mesos a una altra part del món. En tinc moltes ganes. A més, mentre avances els cursos, et vas especialitzant en una zona geogràfica i la seva cultura. Per entendre com s'hi pot vendre un producte, amb una visió empresarial, o com s'hi poden desenvolupar treballs pel que fa a les relacions diplomàtiques entre països.

A quin lloc t'agradaria fer l'intercanvi?

M'agradaria treballar a l'ONU. I com que tenim família a Suïssa, just a Ginebra, a la ciutat on hi ha una de les principals oficines de les Nacions Unides, seria genial fer l'intercanvi allà.

Com tens l'agenda dels propers mesos?

La inscripció a la universitat l'he de fer el dia 14 de juliol. Ho haurem de compaginar d'alguna manera perquè aquells dies estaré a l'Acampada Jove, a Montblanc... A l'agost marxarem de vacances amb la família a Escòcia, i al principi de setembre ja aniré cap a Barcelona. El curs comença a mitjan setembre. Viuré entre setmana a casa de la meva àvia, a Cerdanyola, i els caps de setmana, tornaré cap al Solsonès i Oliana.

Podries descriure els dies abans de la selectivitat?

Havia passat tot el curs estudiant molt, i això em va permetre arribar a la selectivitat preparada i més o menys tranquil·la. De matemàtiques, anava a les classes de repàs de l'escola; d'anglès, no vaig necessitar estudiar els dies abans; i de les assignatures que demanaven memorització, em tancava a l'habitació a les tardes, memoritzava els continguts i els repetia en veu alta. Els matins estudiava a l'escola i a les tardes, a casa.

Quin batxillerat has fet?

El social, amb les assignatures de matemàtiques i economia.

Com has anat traçant el camí?

Fixant-me en el que m'agradava més. L'anglès sempre m'ha encantat. La geografia i la història també m'apassionen. A quart d'ESO vaig triar assignatures més aviat científiques, però veia que allò no m'acabava de fer el pes. Llavors vaig anar cap al batxillerat social, amb economia.

Has fet alguna extraescolar?

Una hora d'anglès a la setmana i dansa, molta dansa. Vaig començar a ballar quan tenia tres anys, i he fet ballet, jazz i dansa moderna. A l'Escola de Dansa de Solsona hem fet un grup ben maco i el ball és totalment recomanable per rendir més acadèmicament.

També has participat a l'obra «El llibre dels Mormons».

Una obra de teatre musical molt xula. Arnau Abella, el seu director, va demanar la col·laboració de l'Escola de Dansa i vam formar part de l'obra. Va tenir tant èxit que vam començar-la el juny del 2015, vam fer tres tandes de representacions i al final vam anar al Kursaal el desembre del 2016.

Si haguessis de triar dues assignatures i dos professors...

L'escola Arrels m'ha ajudat moltíssim. D'assignatures, trio geografia i història. De professors, Joan Vilà i Olga Cortés.