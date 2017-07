La tradició de Sant Cristòfol es manté tot i la reducció del nombre de camions

La jornada de celebració de Sant Cristòfol a Solsona ha tingut com a actes centrals la missa de diumenge a les dotze a l'església del Cor de Maria, la baixada en comitiva pel passeig del Pare Claret i la benedicció de vehicles a la plaça del Camp amb l'acompanyament de l'Orquestra Patinfanjàs. En paraules de l'Ajuntament solsoní, «la ciutat és fidel a la tradició també amb la festa dedicada al patró dels conductors».

La corrua de cotxes i camions va pujar la carretera de Torà i va baixar des de la plaça del Camp cap a l'avinguda del Claustre. Els cotxes i camions es van fer sentir durant una hora, mentre esperaven la benedicció. El solsoní Romà Guitart, des de la cua, va explicar que «amb la família sempre havíem vingut a beneir el cotxe, i aquest any, jo hi porto el cotxe nou. Abans hi havia molts més camions per beneir, ara no n'hi ha tants, però se segueix mantenint la tradició». Guitart va afegir que el fet que hi hagi menys camions per beneir és degut al tancament de l'empresa Tradema, la més important de la comarca fins que va tancar l'any 2012.

La jornada es va desenvolupar en un dia assolellat i, a més, va incloure una mostra de vehicles clàssics a la plaça del Camp. Va ser organitzada per l'Associació de Transportistes Sant Cristòfol, amb la col·laboració dels Amics dels Clàssics del Solsonès.

Sant Cristòfol és el patró dels conductors i protector dels viatgers i vianants. L'hagiografia del sant (sant Cristòfol de Lícia) diu que va ser l'encarregat de passar l'infant Jesús d'una llera del riu a l'altra. La festa, que és una de les més tradicionals de Solsona, ja va començar dissabte amb la primera revetlla d'estiu de la plaça del Camp, amenitzada per la formació Stres Band.

Mitja hora abans



Enguany, les revetlles d'estiu a Solsona s'han avançat mitja hora. Si sempre havien començat a les onze de la nit, aquest estiu s'inicien a dos quarts d'onze i acaben a dos quarts de dues, amb la voluntat de mantenir el públic al llarg de tota revetlla i evitar que a la segona part, a partir de quarts d'una, la plaça es vagi buidant, en paraules de l'Ajuntament.

Segons l'alcalde David Rodríguez, es tracta d'un pas per a la «introducció progressiva de la reforma horària en la programació d'actes municipals». De totes maneres, durant aquest estiu l'avançament horari s'aplicarà com a prova i se'n farà una valoració quan finalitzi el cicle de revetlles. Els balls de festa major es preveuen mantenir en l'horari de cada any.

La regidoria de Cultura, encar-regada de l'organització i programació de les revetlles, n'ha preparat vuit per aquest estiu. La primera ha estat la de Sant Cristòfol, amb Stres Band, i les següents tindran la presència de Bugatti, Joan Vilandeny, el Grup Diamants, Eclipse, Pep i María José, Elisabeth Majoral i Jordi Casellas, que oferirà l'últim ball el dia 26 d'agost.