Agricultura fomentarà la presència de ratpenats i ocells per lluitar contra la processionària

El Berguedà i el Solsonès són dues de les comarques del país amb més presència de processionària. Al Solsonès, per exemple, aquest insecte autòcton ha ocupat la meitat de la superfície forestal de la comarca, unes 30.000 hectàrees, i la seva existència té greus efectes en la ramaderia, l'explotació forestal, i la salut pública. Precisament per evitar futures plagues de processionària, el Departament d'Agricultura ha posat en marxa una prova pilot que consisteix en la instal·lació de més de 300 caixes niu per incrementar la presència de ratpenats i ocells insectívors, que són els principals depredadors de l'eruga i la papallona de la processionària. Segons ha explicat el vicepresident de boscos, Enric Vadell, l'objectiu és reequilibrar l'ecosistema per tal que la processionària no vagi a més. Els primers resultats d'aquest projecte es valoraran en un termini de tres anys.