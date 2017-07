El CTFC fomenta la comprensió i la conscienciació respecte als incendis

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) de Solsona ha coordinat el projecte «Comunicació eficient del risc d'incendi forestal (eFirecom)», que ha reunit actors d'arreu del Mediterrani per facilitar la comprensió del fenomen dels incendis forestals i la conscienciació dels seus riscos. Les eines i els recursos són adreçats a diferents públics, des dels infants fins als tècnics municipals o els professionals de la comunicació, per apropar-los als «principals reptes i solucions que com a societat cal afrontar per poder continuar gaudint dels nostres paisatges», segons el centre.

L'objectiu del projecte, cofinançat per la direcció general de Protecció Civil i Ajuda Humanitària de la Comissió Europea, és fomentar el coneixement i la comprensió del risc, per facilitar la presa de responsabilitat social en la prevenció i protecció dels incendis forestals. Els experts encarregats de les publicacions han emfasitzat la problemàtica de «l'abandonament dels usos forestals i ramaders del bosc de les darreres dècades, que l'han fet créixer fins a crear una capa contínua i densa s'arbres que facilita l'aparició dels grans incendis forestals». Un exemple d'aquesta dinàmica el trobem al voltant del Pont de la Frau, al Solsonès. Per altra banda, el pasturatge del sotabosc i les cremes controlades sota arbrat «són capaços de generar estructures forestals autoresistents als incendis». Les diverses eines són per anar «més enllà de la desolació aparent que pot transmetre una zona cremada», ja que tot seguit se sol iniciar de manera natural la regeneració del lloc i la recuperació de l'ecosistema.

Una de les dades que els experts encarregats del projecte relacionen amb la prevenció és la mitjana catalana de superfície cremada per incendi, que ha disminuït darrerament. Ha passat de les 23,5 ha a les 16,2 ha i 6,5 ha en l'últim decenni. El total de superfície cremada també ha disminuït, de les 13.239 ha/any a les 12.554 ha/any i 4.130 ha/any en l'últim decenni.



Mites i realitats

Són negatius tots els impactes dels incendis? En paraules del dossier El foc i els incendis forestals al Mediterrani; la història d'una relació entre boscos i societat, «el foc és part inherent en l'ecosistema mediterrani». El que és necessari, continuant amb la citació, és que «la societat conegui les causes de fons i no simplifiqui els incendis al caràcter fortuït o a la fatalitat». Un dels conceptes clau dels estudis desenvolupats promou «el consum de productes forestals i agrícoles de proximitat per mantenir una gestió forestal sostenible i reduir el risc de grans incendis».