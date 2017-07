La CUP respon a CiU i demana la municipalització urgent de l'escola bressol solsonina

Alternativa per Solsona-CUP aposta per la municipalització de l'escola bressol i declara que «seria tècnicament impossible i irresponsable» portar a terme el concurs que va demanar el grup de CiU en la roda de premsa de la meitat de la legislatura.

La CUP demana que se'n realitzi un estudi econòmic i funcional per valorar «el cost-benefici de la proposta remunicipalitzadora», perquè a pocs mesos de l'inici del curs «no hi ha temps material per complir els tempos legals que exigeix la Llei de Contractació del Sector Públic, ni aplicant el procediment d'urgència». De totes maneres, l'equip polític que té com a portaveu municipal Òscar Garcia demana «un treball previ d'interlocució amb els diversos agents socials que coexisteixen a l'escola bressol per identificar les necessitats i característiques del servei educatiu».

D'altra banda, ApS-CUP s'ha mostrat sorpresa en veure que CiU va parlar de la recollida de residus a la roda de premsa, perquè «no ha assistit a cap de les convocatòries del Consell Municipal de Sostenibilitat, l'espai on s'està debatent el tema. Nosaltres deixem clara la nostra aposta pel sistema de recollida porta a porta i no volem que la qüestió s'usi com a arma llancívola entre partits».