CiU no comparteix la petició de la CUP de municipalitzar l'escola bressol Petits Gegants

El grup de CiU a l'Ajuntament de Solsona, encapçalat per Marc Barbens, ha refusat la demanda d'Alternativa per Solsona-CUP de fer un estudi econòmic i funcional per valorar el cost-benefici de municipalitzar l'escola bressol Petits Gegants. La CUP havia dit que portar l'escola bressol a concurs «seria tècnicament impossible i irresponsable», i CiU afirma que, tot i que «la gestió indirecta a través d'un tercer a vegades produeix disfuncions», el concurs seria la millor opció, sobretot pel que fa a l'optimització de recursos econòmics i de gestions.

CiU declara que la municipalització «comportaria que els nous treballadors de l'escola bressol municipal passessin a ser contractats pel mateix Ajuntament, cosa que produiria immediatament un increment de la despesa del capítol de personal i també multiplicaria les tasques de gestió i control». A més a més, per al partit encapçalat per Marc Barbens, l'argument de la manca de temps es veu desmuntat per l'exemple d'Olius, que «va aprovar en data de 15 de juny del 2016 treure a concurs l'escola bressol municipal, amb menys infraestructura que l'Ajuntament solsoní».