El mercat de Solsona pretén retornar al centre històric

L'Ajuntament solsoní ha posat a concurs 29 places de parades vacants per al mercat setmanal del divendres. «La idea és tornar als orígens, tant pel que fa a ubicació com al valor dels productes», ha explicat el tècnic de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (AdlSolCar) Manel Martínez, encarregat d'aquest projecte de regulació del mercat. S'han obert 12 llocs per al passeig del Pare Claret i 17 per al nucli antic. Martínez ha informat que hi ha places de nova creació, però que «la majoria ja existeixen, i ara s'han de regularitzar».

Del total de places vacants, tenint en compte les del nucli antic i les del passeig, 15 han de ser del sector de l'alimentació, i les 14 restants, de productes no alimentaris. L'Ajuntament ha declarat que les places s'atorgaran per a un termini de quinze anys, prorrogable per períodes de la mateixa durada. Martínez ha afegit que feia anys que no s'atorgaven places fixes, «els marxants venien divendres rere divendres, però sense regularització». Les bases per a la concessió de les autoritzacions responen a l'últim reglament del mercat, aprovat definitivament el gener passat i adaptat a la normativa de la Generalitat.

A partir d'ara el procés de selecció es durà a terme per concurrència competitiva. Es tindran en compte aspectes relacionats amb el valor del producte, com ara el certificat de denominació d'origen, l'indicació geogràfica protegida o la marca de qualitat, així com si és de producció ecològica, català, i si no existeix actualment al mercat, a més d'una valoració dels serveis al client, com ara la possibilitat de pagar amb targeta de crèdit i la formació del personal, la proximitat del lloc de producció i haver tingut una reserva ordinària. Al mercat del divendres, actualment hi ha 44 parades fixes i 15 d'eventuals, que està previst que es presentin al concurs.