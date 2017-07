De la plaça Major a la plaça del Camp i, actualment, al Passeig

El mercat dels divendres de Solsona ha variat la seva ubicació històricament i s'ha mogut per diversos punts de la ciutat. Va començar al nucli antic, tenint com a espai principal la plaça Major. Llavors, va pujar cap a la plaça del Camp, i actualment és situat sobretot al passeig de Sant Antoni Maria Claret, tot i que també hi ha algunes parades al nucli antic.

El regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament solsoní, Lluís Xavier González, ha explicat que el fet que es vulgui ampliar el nombre de parades a la part antiga de la vila «és una reivindicació del mateix comerç local a fi de d'impulsar l'emplaçament per afavorir el trànsit de persones a l'eix comercial del centre històric».

L'Ajuntament vol que el mercat es regularitzi i creixi en indrets on ja hi ha parades actualment, com poden ser la plaça Major, la plaça de Palau, el portal del Pont i la zona del carrer Castell, situada just davant de l'ajuntament. Tanmateix, també vol obrir-lo a altres espais on no hi ha parades, com ara l'emblemàtica plaça de Sant Joan o l'espai de la plaça de la catedral de Solsona. Es pretén que la majoria de parades del nucli antic siguin d'alimentació.