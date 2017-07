Projecció de Las cloacas de Interior a Solsona

Solsona té prevista la projecció del film Las cloacas de Interior dijous 13 de juliol a les 21:30 a la plaça Sant Joan. La capital de comarca s'uneix així a Vic, Manresa, Berga, Igualada i Moià, que també acolliran aquesta setmana visionats de la pel·lícula de Mediapro, que té com a director Jaume Roures. El documental desvela la guerra bruta de l'Estat contra el procés sobiranista i que cap televisió estatal ha volgut emetre, en paraules d'Òmnium Cultural, col·lectiu organitzador de les projeccions. Es tracta de la primera acció de la campanya Crida per la Democràcia, de denúncia de les mancances democràtiques de l'Estat espanyol i de defensa del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. A més de les capitals de comarca mencionades, hi haurà projeccions del reportatge a gairebé 30 municipis de la Catalunya central, i a més de 100 poblacions de tot Catalunya.