L'Ajuntament de Solsona ha fet pública la seva nova aplicació mòbil turística

Amb el nom de «Solsona, una experiència gegant», l'aplicació mòbil vol promoure l'activitat econòmica del municipi, adreçada tant als visitants com als residents. És un projecte informatiu i de ciutat on es destacarà, de forma activa i dinàmica, el comerç i la restauració locals, a més de l'agenda. L'impulsa la regidoria de Promoció Econòmica i Turisme, a través de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona. L'empresa de Terrassa Aplicacions Multimèdia Interactives s'ha encarregat de crear aquesta nova aplicació que els usuaris poden descarregar-se, tant si són IOS com Android, i també poden consultar-la als Smart Points a través d'un directori web o amb l'app Ubime, on tenen presència prop de 450 municipis.

Els continguts que s'hi podran trobar són l'agenda, l'actualitat, el temps, què visitar i informació relacionada amb la mobilitat, a més d'informació sobre establiments de serveis, ofertes, notícies i activitats del comerç.