Solsona tanca els comptes del 2016 amb un superàvit de 293.000 euros

L'Ajuntament de Solsona ha tancat els comptes municipals del 2016 amb un superàvit de 293.120 euros. Els números es portaran a aprovació al ple d'aquest divendres, on també es debatrà una modificació de crèdit per destinar 157.500 euros del romanent de tresoreria per a inversions. Les dades pressupostàries del 2016 posen de manifest que el romanent de tresoreria és de 2,8 MEUR. Amb tot, el regidor d'Hisenda, Ramon Xandri, ha explicat que el consistori "no pot disposar de la meitat d'aquest romanent per prudència financera". Xandri, però, ha explicat que estan treballant per disposar del 50% restant per a inversions financeres "sostenibles" de cara a l'exercici vinent. D'altra banda, el nivell d'endeutament del consistori se situa al 49,49%, tres punts inferior al de l'any anterior i per sota del sostre recomanat del 75%.

El ple municipal també votarà una modificació de crèdit per incorporar al pressupost 157.500 euros del romanent de tresoreria. Es volen destinar a l'obra del camí del cementiri (50.000 euros); millores al magatzem municipal (33.000); obres als equipaments esportius, entre les quals hi ha el condicionament d'un bar al pavelló municipal (26.000); adquisició de maquinària per a la secció de jardineria de la brigada (11.500); augment de la partida destinada a la conservació de la via pública i obres (amb 20.000 euros); augment de la partida per a la Festa Major (amb 9.000), i despeses per fer front a l'increment de la taxa de l´abocador comarcal (8.000).

En l'apartat econòmic, el ple d'aquest divendres també preveu donar llum verda a una altra modificació de crèdit per aplicar un increment de sous de l'1% d´acord amb la Llei de Pressupostos de l´Estat, i per finançar la compra de fons de la biblioteca amb una subvenció de la Generalitat de 10.000 euros.



Una moció de la CUP per reprovar les paraules del bisbe Novell



D´altra banda, el ple d'aquest divendres votarà finalment la moció de la CUP per reprovar les paraules del bisbe Novell en què relacionava la homosexualitat amb la manca d'una figura paterna en els infants. La CUP va portar la proposta al ple del mes de maig, però la resta de grups –ERC, PSC i PDeCAT- van acordar ajornar la votació per disposar de més temps per acordar la posició interna de cada partit. Entre els punts de la moció hi havia el de deixar d'assistir als actes organitzats pel bisbat.

Amb tot, el passat mes de juny l'Ajuntament de Solsona ja es va posicionar sobre la polèmica i va acordar que el consistori com a institució deixaria de participar a la processó del Corpus. Al ple d'aquest divendres es votarà la modificació del Reglament de protocol, honors i distincions de l'Ajuntament per fer efectiva aquesta decisió.