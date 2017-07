El càmping El Solsonès celebra els 30 anys amb una bona dosi de valors

El càmping El Solsonès arriba al 30è aniversari amb ganes de seguir invertint i innovant en l'equipament, els serveis, les activitats, i els valors. «Som un ecocàmping gastronòmic», diu Jordi Guixé, l'actual responsable de l'equipament.

Un dels valors pels quals han apostat és el de la sostenibilitat, que els ha dut a ser la primera empresa de Lleida de rebre el distintiu europeu EMAS de gestió ambiental sostenible. «Sembla que ho valora més la gent de fora que la d'aquí», afegeix Jordi Guixé, que també celebra el reconeixement oficial del càmping com a Punt d'Atenció Turística. Quant a reptes que pretenen assolir, hi ha el de ser declarat destinació turística familiar. A més, de la mateixa manera que un hotel pot ser declarat com a «gastronòmic per part de la Generalitat», el sector dels càmpings patim una petita marginació en aquest sentit», continua el responsable del càmping.

Fent balanç de les tres dècades d'història, la impulsora i mare del projecte, Maria Teresa Coromines, declara que «hi ha hagut moments difícils que ens han fet reconvertir en el que som ara». El del Solsonès és un espai que promou el glàmping, o càmping amb glamur, segons Guixé, que també en destaca la darrera ampliació, possible gràcies als ajuts del fons Leader europeu.



Actes d'aniversari



La celebració del 30è aniversari ja ha començat amb diversos actes, com ara el sopar maridatge amb vins del Solsonès d'aquest dijous o la caminada nocturna de divendres passat. Tot i així, per la festa major del càmping de mitjan agost hi haurà la màxima concentració d'activitats. Al matí començaran amb coca i xocolata, seguida de l'arrossada, la tradicional festa de la cervesa, l'actuació del mag Pere Rafart, el concert... «Aquest any hem doblat el pressupost de la festa», explica Guixé.