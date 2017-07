El ple de l'ajuntament de Solsona rebutja la moció de la CUP contra el bisbe Novell

La moció en contra les declaracions del bisbe Xavier Novell presentada per Alternativa per Solsona-CUP no ha aconseguit l´aprovació del consistori solsoní en el ple d´aquest divendres. Ha tingut els vots en contra del grup de CiU i de l´alcalde David Rodríguez, juntament amb els dos regidors d´Esquerra Sara Alarcón i Ramon Xandri. El grup de govern, tot i així, ha votat la moció de manera individual. D´aquesta manera, els regidors d´ERC Isabel Roca, Lluís-Xavier Gonzàlez i Antoni Carralero s´han abstingut, juntament amb la regidora del PSC Yasmina Valderrama. Els dos vots a favor han estat els del partit impulsor de la moció, ApS-CUP.



David Rodríguez ha explicat que el seu vot en contra ha tingut en compte «l´esperit de la moció», que va més enllà del reprovament de les declaracions i demana que no es convidi «al bisbe de Solsona ni a cap representant del Bisbat als actes públics que organitzi l´Ajuntament solsoní», així com la no assitència «als actes laics o religiosos organitzats pel Bisbat de Solsona o presidits pel bisbe», seguint els punts de la moció presentada. El grup de Convergència, en paraules del seu portaveu Marc Barbens, ha demanat que es votés la moció per punts separats, perquè els punts inicials, de rebuig a les declaracions del màxim representant del Bisbat i del seu impacte a la ciutat de Solsona, haguessin rebut més vots positius que la moció al complet.