«És positiu que hi hagi canvis i que no estiguem massa temps en un mateix càrrec polític»

S'ha reincorporat a l'ens comarcal després d'haver estat uns mesos de baixa per maternitat

La presidenta del Consell Comarcal del Solsonès i regidora de Cultura a l'Ajuntament de Solsona, Sara Alarcón, ha tornat a la feina després d'estar de baixa per maternitat. Concretament, per part múltiple, ja que al febrer va donar a llum dos fills. Alarcón agraeix la feina del fins ara president per delegació, Francesc Xavier Mas, i, tot i que la tornada «ha estat dura, tot és qüestió d'organitzar-se i anar fent», diu la primera dona a presidir l'ens comarcal, llicenciada en Història de l'Art, que abans d'entrar plenament al món polític havia treballat al Museu Diocesà i Comarcal solsoní.



De quina manera comença les tasques del dia?

Al matí, començo mirant cor-reus, fent trucades, i llavors hi ha les responsabilitats del dia concret, cada dia és diferent. Per exemple, les comissions de govern o els plens et marquen l'ordre i horaris de les tasques diàries.

Com compagina la reincorporació laboral amb la cura dels seus dos fills?

M'organitzo molt, i rebo una ajuda immensa de la meva família. El Ramon i el Marcel van néixer al febrer, i després dels mesos de baixa, s'ha fet dur tornar a la rutina. Tanmateix, com que la feina que faig m'agrada i em permet una certa flexibilitat, la reincorporació ha estat més senzilla. Cada matí tinc una hora d'alletament, que em va especialment bé per començar el dia amb ells.

I pel que fa a la compaginació de la presidència del Consell Comarcal del Solsonès i la regidoria de l'Ajuntament de Solsona?

Vaig constantment d'un punt a l'altre. Sort que són a prop! Avui mateix he començat la jornada al Consell Comarcal i després he vingut cap a l'ajuntament. Caminant, carrer de la Regata amunt i carrer de la Regata avall.

Quant temps fa que ha estat regidora a l'Ajuntament?

Des de l'any 2007, quan vaig entrar com a número quatre a la llista de Xavier Jounou. Sempre he portat la regidoria de Cultura, a la primera legislatura amb Joventut, i a la segona, amb Salut i El Vinyet. Ara ja és la tercera legislatura. Respecte al Consell, en sóc presidenta des de l'any 2015. Abans havia estat consellera comarcal d'Esquerra i membre de la Junta del Centre Sanitari.

Com es planteja el futur?

M'ha agradat la feina d'aquestes tres legislatures, tant a l'Ajuntament com al Consell, però no crec que sigui per a gaire temps més. He après molt en aquests 10 anys, però tinc ganes de dedicar-me més al que he estudiat, i també vull fer de mare. A més, segons el meu punt de vista, és positiu que hi hagi canvis, que les persones no s'estiguin massa temps en un mateix càrrec.

I el futur més immediat, dels propers mesos d'estiu?

Generalment, l'estiu a la regidoria de Cultura és bastant mogudet. Hi ha els cicles d'estiu, l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS), la trobada de gegantons, la festa major... Potser els mesos més tranquils són els de principi d'any.