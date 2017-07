Un porter de futbol, el primer hereu de la història a Solsona

El porter del sènior B del Club Futbol Solsona Albert Colell i Riu estrenarà la figura de l'hereu a Solsona. Presentat al certamen d'elecció dels representants del pubillatge solsoní per part d'aquesta entitat esportiva, ha estat escollit entre els sis candidats que han concorregut a les proves d'enguany convocades per la regidoria de Cultura. La pròxima pubilla, que ha tret la millor puntuació entre les cinc aspirants, serà Laura Algué i Garriga, aposta de l'Agrupament Escolta i Guia Pare Claret.

Els primers fadrins de la ciutat seran Pau Reig i Torra, en representació d'Òmnium Cultural, i Joan Algué i Rius, a títol individual. Així mateix, Aina Camí i Ramonet, de l'Orfeó Nova Solsona, i Tània Bonillo i Torra, de l'Agrupació de Geganters, rebran la banda com a primera i segona donzelles d'honor, respectivament.

Albert Colell té 20 anys i compagina els estudis d'Història a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb la feina de guia turístic a Solsona. Està estretament vinculat al teixit associatiu local i forma part, entre d'altres, de Joventut Solsonina, el Casal Popular La Fura i el moviment geganter. Aquest jove advoca per l'ampliació del pubillatge solsoní amb l'hereu perquè «una festa amb tanta tradició com la festa major no es podia permetre no tenir una figura existent arreu de Catalunya». El fet d'incloure'l demostra, segons ell, que «no és una festa estancada, sinó que és dinàmica i viva».

A més, l'hereu considera que aquesta novetat ajuda a percebre el pubillatge com un moviment més ampli que no consisteix només a participar en les baixades i pujades de la comitiva. Igualment, defensa que «els nois també havien de tenir l'oportunitat de participar en el món del pubillatge». Colell es mostra convençut que «això no serà una bombolla», sinó que a partir d'ara «a més joves els farà il·lusió participar en la festa d'una manera diferent». En aquest aspecte coincideix amb la regidora de Cultura, Sara Alarcón, que explica que la incorporació de l'hereu i els fadrins respon a un canvi promogut per l'Associació del Pubillatge Solsoní que «a l'Ajuntament li va semblar encertat perquè afavoreix la igualtat d'oportunitats d'accedir a aquesta tradició».

La seva proclamació es durà a terme el 8 de setembre, en el decurs de la festa major. La regidora Alarcón assenyala que aquesta renovació comportarà petites modificacions protocol·làries i una despesa extra en el pressupost de la festa solsonina.