Sant Llorenç de Morunys pateix un augment d'actes vandàlics

L'Ajuntament de Sant Llorenç s'ha queixat dels desperfectes que ha rebut la vila per actes vandàlics nocturns durant els darrers mesos. El cost aproximat dels danys, trencaments i destrosses ascendeix a més de 12.000 euros, i el consistori demana als Mossos que intensifiquin la seva presència a la vall de Lord. «Com que la resposta és escassa, s'ha contactat directament amb la delegada de la Generalitat a la Catalunya Central per tractar de forma urgent el tema», segons informa l'Ajuntament, que afegeix que «si els fets continuen produint-se, es procedirà a demanar voluntaris per fer patrulles nocturnes, ja que la resposta de les institucions és nul·la».

Tot i que l'Ajuntament no ha pogut « enganxar amb proves» els vàndals, en paraules de l'alcalde piteu, Francesc Xavier Mas, els autors són «adolescents d'entre 14 i 18 anys, una barreja entre gent del poble i forans». Els actes vandàlics de les darreres nits han ocasionat desperfectes a les plaques solars de la piscina, amb un cost aproximat de 6.000 euros; han trencat retrovisors de diferents vehicles, amb un cost d'uns 1.800 euros; han destrossat mobiliari urbà i han causat desperfectes en diverses autocaravanes, cosa que afegeix 1.150 euros i 3.500 euros al cost total de les accions, segons el consistori, que es lamenta dels danys econòmics, però sobretot de les consequències negatives cap a la tranquil·litat dels veïns i del sector turístic.



Més presència policial



«Hem demanat reiteradament que hi hagi més presència de Mossos a la vall de Lord», continua Francesc Xavier Mas, que considera que hi ha una discriminació important respecte a la capital de la comarca, perquè a Solsona sí que hi ha policia local i, a més, també hi ha patrulles dels Mossos. L'Ajuntament demana als darrers que tinguin preferència per les zones on no hi ha policia local. Els municipis de la vall de Lord van escriure a Governació fa mig any per reclamar «una oficineta amb un mosso que vingui un parell d'hores al dia o cada dos dies, però la proposta ha rebut carbassa», en paraules de Mas.

Les mesures que l'Ajuntament ha pres de manera urgent han estat les de traslladar l'aparcament d'autocaravanes a una zona més visible del poble i col·locar-hi càmeres, així com a la zona escolar i al pavelló, entre altres punts. A més, ha demanat la col·laboració dels veïns que vulguin declarar. L'alcalde ha avançat que aquest agost començaran «les reunions amb els pares dels adolescents del poble, i amb els mateixos adolescents». L'objectiu és advertir-los de les conseqüències que poden tenir els seus actes per, «entre tots, solucionar la problemàtica». També es recolliran les denúncies dels afectats, i es prendrà declaració dels testimonis que han vist els infractors.