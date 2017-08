Mor un nen de Solsona en caure des de 30 metres a Roses

El camí de ronda que connecta Cala Montjoi i Cala Rustella on ha caigut el petit.

Un menor de 13 anys, natural de Solsona, ha mort aquest dijous al migdia després de precipitar-se des d'uns 30 metres d'alçada sobre les roques de la zona dels Romaguers, entre Cala Montjoi i la Punta de la Ferrera, a Roses (Alt Empordà). Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l'accident s'ha produït poc després de les dotze del migdia en una zona on no s'hi pot accedir per terra.

El jove, natural de Solsona, formava part d'un grup de 15 nens que feien una ruta de 7 dies per la Costa Brava des del passat 1 d'agost i havien d'acabar a Cadaqués. La consellera de Treball, Afers Socials i Família, Dolors Bassa, ha explicat des de Girona que els menors estaven acompanyats de tres monitors titulats i que compleixen les ràtios de nen per monitor. Els menors que participaven en l'activitat són de Barcelona, Lleida i Solsona.

Una embarcació particular ha traslladat els primers efectius de Bombers fins a la zona de l´accident i li han practicat les primeres maniobres de reanimació. Posteriorment, l´helicòpter amb els efectius dels GRAE i del GEM han fet el rescat del ferit, un menor de 13 anys, i l´han portat amb l´helicòpter, en estat molt crític, fins a la cala Montjoi on s´ha fet el trànsfert amb l´ambulància del SEM. Els sanitaris l´han traslladat fins al Centre Mèdic del Càmping Cala Montjoi, on finalment s´ha certificat la seva mort.

Fins al lloc s´han desplaçat dues dotacions i l´helicòpter de rescat amb efectius dels GRAE (Grup d´Actuacions Especials) i del GEM (Grup d´Emergències Mèdiques) dels Bombers de la Generalitat. També s´hi han traslladat dues ambulàncies i psicòlegs del SEM (Sistema d´Emergències Mèdiques), que en coordinació amb l'Ajuntament de Roses donen suport psicològic al grup i a la família de la víctima. També hi han treballat quatre patrulles dels Mossos d´Esquadra, efectius de la Policia Local i una embarcació de Salvament Marítim.