Solsona tanca els comptes amb un superàvit de gairebé 300.000 euros

L'Ajuntament de Solsona ha tancat els comptes municipals de l'any 2016 amb un superàvit de 293.120 euros, del qual es pot gastar la meitat, en paraules del regidor d'Hisenda, Ramon Xandri. El tancament dels pressupostos es va aprovat al ple del mes de juliol, juntament amb una modificació de crèdit per tal de destinar 157.500 euros del romanent de tresoreria a inversions.

Xandri també va explicar que el romanent de tresoreria és de 2,8 milions d'euros, però el consistori «no pot disposar de la meitat d'aquest romanent per prudència financera». L'Ajuntament està treballant per disposar del 50% restant per a inversions financeres «sostenibles» de cara a l'exercici vinent, seguint amb les paraules del regidor d'Hisenda al consistori solsoní, que presenta un nivell d'endeutament del 49,49%, tres punts inferior al de l'any anterior i per sota del sostre recomanat del 75%. El màxim legal se situa en el 110%. Amb totes aquestes xifres, el nivell d'endeutament ha estat qualificat com a «molt positiu», segons Xandri.

Pel que fa a la modificació de crèdit per incorporar al pressupost 157.500 euros del romanent de tresoreria, l'Ajuntament va declarar que vol destinar els diners a l'obra de millora del camí del cementiri, amb un cost aproximat d'uns 50.000 euros; a les millores al magatzem municipal, que costaran uns 33.000 euros; a les obres als equipaments esportius, entre les quals hi ha el condicionament d'un bar al pavelló municipal (26.000 euros); a l'adquisició de maquinària per a la secció de jardineria de la brigada (11.500 euros) i a l'augment de la partida destinada a la conservació de la via pública i obres (amb 20.000 euros), a més de l'increment de la partida per a la festa major (amb 9.000 euros) i les despeses per fer front a l'increment de la taxa de l'abocador comarcal (8.000).



Pressupostos participatius



El consistori va afirmar la seva intenció de fer que els següents pressupostos siguin participatius, i Alternativa per Solsona - CUP va demanar que ho facin amb temps, per tal que la gent pugui debatre i proposar, i no es trobin amb les coses ja organitzades, seguint les paraules del seu portaveu, Òscar Garcia. Un altre dels temes que es van tractar en el ple del mes de juliol va ser l'ampliació de la gossera, que ja està projectada i que és necessària pel gran nombre de gossos que hi ha.