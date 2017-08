Més de 200 persones fan un minut de silenci a Solsona per lamentar la mort del menor a Roses

Més de dues-centes persones s´han concentrat avui a les sis de la tarda davant del consistori solsoní en el minut de silenci convocat en record del Rubén, que va morir ahir a Roses mentre participava en una excursió amb companys i monitors de Solsona.

La convocatòria ha tingut la presència de l´alcalde accidental, Lluís-Xavier Gonzàlez; la presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, i quatre regidors més. Han excusat la seva assistència la resta de membres de la corporació, entre els quals l´alcalde, David Rodríguez, que "tot i que físicament es troba lluny, hi és de cor", diu el seu substitut.

Tal com ha expressat Gonzàlez, el motiu principal de la convocatòria era "mostrar el condol de la ciutat per aquesta pèrdua irreparable" i fer costat a la família de la víctima en un moment tan dolorós: expressar "tot l´escalf a familiars, amics i companys". També ha posat de relleu la voluntat de donar "el màxim suport a tots els membres de l´esplai, que també van patir l´accident d´alguna manera, perquè no tinguin cap sentiment de culpa".

Igualment, l´alcalde accidental ha manifestat, una vegada més, el ple suport de l´Ajuntament i la ciutat a l´entitat, "a través de la qual s´han educat moltes generacions de ciutadans". En aquest sentit, ha romput una llança en favor dels dos col·lectius que es dediquen a l´educació en el lleure a Solsona i d´aquest sector associatiu català en general. "Si us plau, moltes generacions han de poder continuar passant per aquí, continueu fent la feina tal com l´esteu fent fins ara", ha invocat l´edil.

El minut de silenci, en el qual han participat nombrosos infants, joves i famílies, i entre els quals s´han vist fulards dels dos esplais de la ciutat, ha finalitzat amb un prolongat aplaudiment.

L´Ajuntament de Solsona, que des d´ahir ha estat coordinat amb famílies i responsables del grup, proporcionarà acompanyament psicològic a infants i monitors i, diumenge al matí, els facilitarà el desplaçament en autobús al funeral del company traspassat, que tindrà lloc a Barcelona.