El Solsonès desenvolupa accions per augmentar el reciclatge de residus

L'Agència de Residus de Catalunya, en el seu balanç de l'any 2016, situa el Solsonès en la franja intermèdia de comarques catalanes, i afirma que recull el 35,7% dels residus de manera selectiva. L'Ajuntament de Solsona ha descrit el porta a porta com a «necessari» a la ciutat, «un projecte per desenvolupar durant aquest mandat», en paraules de l'alcalde, David Rodríguez.

Sant Llorenç de Morunys fa cinc anys que utilitza el sistema de recollida porta a porta, fet que ha donat uns resultats globals que gairebé doblen la recollida selectiva mitjançant contenidors que es realitza a la resta de la comarca. Fa tres mesos que el consistori solsoní va demanar un informe de viabilitat i aplicació del sistema de recollida porta a porta a l'empresa Serveis de Suport a la Gestió SL, que ha costat 12.000 euros i ha arribat de manera definitiva durant els darrers dies. El regidor de Medi Ambient, Antoni Carralero, ha avançat que ja està «sobre la taula», però s'ha «d'analitzar tècnicament» i portar al Consell Municipal de Sostenibilitat.

El conseller comarcal de Medi Ambient, Albert Bajona, per la seva part, ha explicat que si no es fan passos endavant, com ara el porta a porta, «la tendència de la recollida selectiva és d'estancar-se. Fins i tot, hi ha un moment en què fa un petit pas enrere». Seguint les seves paraules, «és un fet estès al territori català. Els municipis amb percentatges de reciclatge més alts funcionen amb recollida porta a porta». Bajona també ha explicat que el Solsonès rebrà de l'Agència de Residus de Catalunya uns 100.000 euros l'any 2018 per tal d'establir un nou model de recollida de brossa. A més més, sense canvis destacables, «l'abocador quedarà ple molt abans del previst», ha afegit el conseller comarcal.

La recollida porta a porta és més senzilla en zones de baixa densitat de població, però també s'ha d'estudiar a part a les zones rurals. Pel que fa als contenidors actuals de Solsona, fins i tot els soterrats que van instal·lar-se el 2004 al nucli antic, en paraules de l'alcalde, David Rodríguez, «estan amortitzats».



Reciclar o pagar



En el debat de la propera llei de residus a Catalunya es parlarà sobre augmentar la taxa d'escombraries municipals si no es recicla. A partir del 2018, Catalunya vol impulsar el reciclatge amb el porta a porta i els contenidors intel·ligents. El 38,5% de mitjana pel que fa al reciclatge dels residus domèstics al territori català està molt lluny del llindar del 50% que la Unió Europea ha establert als seus estats membres per a l'any 2020.