La Festa Major de Solsona triplica el pressupost destinat als joves i duplica el del públic familiar

La 364a Festa Major de Solsona, que se celebrarà del 7 a l'11 de setembre, presenta nombroses novetats de programació i espais, entre les quals destaquen l'aposta pels concerts adreçats als joves, amb un pressupost que es triplica respecte l'edició anterior i ascendeix als 20.000 euros, i un major pes dels espectacles adreçats al públic infantil i familiar, amb una assignació de 4.500 euros. El nou programa recull diverses aportacions del procés participatiu realitzat l'any passat i, per altra banda, la regidoria de Cultura també ha tingut l'assessorament d'un grup de treball integrat per entitats i ciutadans amb bagatge en l'àmbit cultural i festiu solsoní. Entre les novetats, hi ha una nit organitzada pel Consell d'Adolescents i una mostra de cultura popular.

L'Ajuntament de Solsona ha presentat aquest dimecres el programa i la imatge gràfica de la Festa Major. La regidora de Cultura, Sara Alarcón, ha posat de relleu que "la programació d'aquest any és fruit de les inquietuds copsades a partir de la participació ciutadana". Així, la majoria de novetats introduïdes s'han d'associar a la vintena d'aportacions que l'any passat van fer entitats, ciutadans a títol individual i els dos grups municipals a l'oposició (PDeCAT i ApS-CUP).

Igualment, la regidoria de Cultura, des del desembre i fins al mes passat, ha estat assessorada per un grup de treball integrat per representants del Consell de la Gent Gran, Joventut Solsonina i "ciutadans amb bagatge en l'àmbit cultural i festiu local". Tal com ha explicat la regidora, "en el si d'aquest grup es van debatre les aportacions del procés participatiu".

Joventut Solsonina, organitzadora del Concurs de músics al carrer i de dues nits joves, passa a disposar de 6.000 a 20.000 euros de pressupost per organitzar els concerts dels dies 7 i 9 de setembre (la despesa inclou també la sonorització i l´adquisició de gots reutilitzables). El plat fort serà el concert de Zoo i Xeic!, el dissabte 9 a la una de la matinada a la plaça del Camp.

Per al públic juvenil, com a novetat, també hi haurà un correfoc i un concert a càrrec de la Quinta del Barrio i DJ Malé el divendres 8 a la nit, organitzats pel Consell Municipal d´Adolescents. Amb la contractació d´aquest grup local es dona resposta, igualment, a una de les peticions ciutadanes.

Entre les reclamacions recollides dins el procés participatiu també hi havia la dedicació de més recursos a les cites per al públic infantil i familiar. En aquest sentit, enguany s´hi destinen 4.500 euros, que representen un increment del 125 per cent respecte de l´any passat. En destaca, a tall d´exemple, l´espectacle a càrrec del grup d´animació musical Pop per Xics, el dissabte 9 a les sis de la tarda a al plaça del Camp.

Aquest any, com a prova pilot, també hi haurà canvis d´emplaçament. Així, els balls de Festa Major passaran de la plaça del Camp a la Sala Polivalent, tal com es va proposar en el marc del procés participatiu. D´aquesta manera se salvaran els riscos meteorològics i se cedirà la plaça del Camp als concerts joves dels dies 8 i 9, una ubicació que es considera més adient per motius de seguretat.

També són novetat d´aquesta edició els actes dedicats a l´exalcalde Ramon Llumà, traspassat el 2016. El més rellevant serà el dia 9 a les set de la tarda, amb la descoberta d´una plaça a la plaça de la biblioteca, la presentació del llibre Llumà i la inauguració d´una exposició sobre la seva vida.

Reducció del cost del programa



Una de les demandes que es van recollir també va ser la reducció del cost del programa imprès. En aquest sentit, Sara Alarcón assegura que se´n rebaixarà el preu, amb un tiratge de cent exemplars menys (2.600), un nombre inferior de pàgines i un esforç de contenció tant en el disseny com en la impressió, "sense renunciar a la qualitat que sempre ha caracteritzat aquesta edició". L´any passat aquesta despesa va ser de 12.000 euros.

Quant a la part gràfica de la Festa Major d´enguany, el jurat va seleccionar la proposta de l´artista Aleix Albareda entre els set dissenys presentats al concurs, que premia l´opció guanyadora amb 500 euros. Un retrat de la geganta vella protagonitza el cartell i la portada del programa, mentre que els altres tres gegants i "els dos nans immigrants", el negre i l´indi, apareixen en l´interior. Pel que fa a la tècnica, l´autor se serveix d´una base fotogràfica barrejada amb pintura i altres quadres propis.

