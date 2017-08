La Festa Major de Solsona triplica el pressupost dels actes de nit per als joves

La 364a Festa Major de Solsona, que se celebrarà del 7 a l'11 de setembre, triplica enguany el pressupost dels actes nocturns per als joves, que ascendeix a 20.000 euros, i duplica el dels espectacles per al públic infantil i familiar, amb una assignació de 4.500 euros. La regidora Sara Alarcón ha explicat que s'han incorporat algunes de les aportacions del procés participatiu sobre la festa realitzat l'any passat. Així mateix, s'ha presentat el disseny del cartell d'enguany, signat per segon any consecutiu per l'artista solsoní Aleix Albareda.

Les novetats de la celebració seran la mostra de cultura popular, el canvi de data del VII Concurs de Músics al Carrer, que tindrà lloc el dijous 7 de setembre, a més dels diversos actes organitzats pel Consell d'Adolescents, així com una aposta més decidida pels espectacles infantils i els concerts joves. La majoria de novetats introduïdes s'han d'associar a la vintena d'aportacions que l'any passat van fer entitats, ciutadans a títol individual i els dos grups municipals a l'oposició (PDeCAT i ApS-CUP). D'altra banda, Joventut Solsonina, organitzadora del Concurs de músics al carrer i de dues nits joves, ha passat de 6.000 euros a 20.000 de pressupost per organitzar els concerts dels dies 7 i 9 de setembre (la despesa inclou també la sonorització i l'adquisició de gots reutilitzables). El concert de Zoo i Xeic!, de dissabte, serà el plat fort.

El cap de setmana previ a la festa major hi haurà activitats «de reclam», segons la regidora de Cultura, Sara Alarcón. Després de vint-i-tres edicions, enguany la Tractorada Popular del Solsonès farà un parèntesi a causa de l'hora de sortida dels autocars a Barcelona per participar a la mobilització de la Diada.