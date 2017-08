Joves talents d'arreu del món converteixen Solsona en una gran aula de música

Classes d'improvisació musical, assignatures de violí o piano i concerts al carrer són algunes de les activitats que duran a terme els 72 joves talents de la música clàssica de 22 països diferents que des d'aquest dijous participen a la 16a Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS). Durant dotze dies els alumnes tindran l'oportunitat d'aprendre interpretació dins de les taules, però també de pujar dalt de l'escenari acompanyats dels seus professors, tots ells catedràtics d'alt nivell. Un dels estudiants que per primer cop participa a l'AIMS és l'Aditya Mukherji, de Bombai (Índia). Per ell és molt important ser a Solsona aquests dies, ja que, segons ha dit, "a l'Índia no tenim cap escola de música clàssica i, per tant, aprendre música és molt difícil perquè no tens l'oportunitat d'optar a una educació formal". El director artístic del certamen, Peter Thiemann, ha explicat que tots els alumnes tenen un perfil en comú: "Saben que la música serà el seu futur professional".