Solsona acaba els treballs d'enderrocament al revolt de Cal Sala

Les obres d'enderrocament al revolt de Cal Sala, entre els números 33 i 35 de la carretera de Manresa i el solar del costat, van començar dimarts i van acabar dijous. Les últimes tasques, després de la demolició, corresponen a la pavimentació de la vorera, i tenen previst acabar-les avui divendres.

La carretera de Manresa és la via principal d'entrada a Solsona. Els talls intermitents, amb una persona a cada banda de les obres, han ocasionat petites retencions. L'empresa encarregada de les obres, Solco Construccions, va demanar permís a Carreteres per fer les obres i va haver de tallar el carril de la carretera «per precaució, perquè no caigués material enderrocat a l'espai transitat», segons fonts de l'empresa, que en algun moment ha hagut de tallar completament la via perquè «hi poguessin entrar les banyeres».

A més dels camions banyera, on s'ha dipositat el material sobrant i s'ha anat separant i portant cap a l'abocador comarcal, també hi han intervingut una retroexcavadora i una giratòria. Els treballs amb maquinària s'han concentrat aquesta setmana, mentre que la setmana passada es van treure les teules de l'edifici manualment per poder-les recuperar. Segons Solco Construccions, hi ha hagut un total de cinc persones treballant en l'enderrocament dels edificis del revolt de Cal Sala. Pel que fa a la demolició de l'edifici, l'empresa informa que s'ha hagut de fer a poc a poc, «començant per un costat i avançant lentament» perquè era paret amb paret amb una casa en bones condicions.



Perillositat

L'antiga construcció, situada entre els números 33 i 35 de la carretera de Manresa, havia estat analitzada per l'Ajuntament de Solsona, que havia avisat els propietaris de la seva perillositat pel seu estat ruïnós i possibilitat de caiguda, tenint en compte la seva situació en una artèria de les més transitades de la ciutat.

En el període de temps més proper, l'edifici havia estat una serradora. Tanmateix, anant encara més enrere, també havia funcionat com a cinema, i com a casa de barrets.

El propietari del solar veí, Josep Moncunill, ha aprofitat que hi havia les màquines treballant per dir-los que tiressin a terra una part d'un cobert que també es trobava en ruïnes, situat a la part dreta de l'antiga serradora. Segons les seves paraules, es tractava d'una masia abandonada de més de 200 anys.