La Generalitat emmarca l'opinió del bisbe Novell en la llibertat d'expressió

La Generalitat ha emmarcat en la llibertat d'expressió i d'opinió les paraules del bisbe de Solsona, Xavier Novell, en les quals apuntava un vincle de l'homosexualitat amb una figura paterna «absent» o difuminada.

En una resposta parlamentària, la consellera de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat, Dolors Bassa, ha dit que una vegada analitzades les paraules per part dels serveis jurídics, han constatat la impossibilitat d'obrir un procediment administratiu sancionador a Novell.

Segons Bassa, les paraules del bisbe Novell no incorren a cap infracció regulada en l'article 34 de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, i «entren en l'àmbit de l'exercici del dret a la llibertat d'expressió, opinió i ideologia d'aquesta persona», ha al·legat la consellera, que ha continuat dient que les paraules manifestades són opinions i dubtes personals, i jurídicament no poden ser considerades expressions vexatòries que incitin a la violència o a actes que comportin aïllament, rebuig o menyspreu públic al col·lectiu LGTBI, segons la Llei a favor de l'eradicació de l'homofòbia.

Dolors Bassa ha recordat que la direcció general d'Igualtat va notificar una carta al bisbe de Solsona en què s'adjuntava la citada llei per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, «per deixar patent que l'opció sexual és un dret que forma part de la llibertat personal de cada individu i no del tipus de família en què creix».

La consellera ha afegit que veu «necessari i responsabilitat de l'administració el rebuig sistemàtic i contundent de les expressions i manifestacions que posen en dubte els drets de les persones LGTBI», reconeguts per la llei. Fa uns dos mesos que l'Observatori contra l'Homofòbia va demanar contundència al Govern contra el bisbe de Solsona.



Diversos col·lectius

Al ple del mes de juliol de l'Ajuntament de Solsona, el consistori va rebutjar la moció presentada per Alternativa per Solsona-CUP contra el bisbe Novell per «anar massa enllà» demanant que no s'invités cap dels representants del Bisbat als actes públics organitzats per l'Ajuntament. Tanmateix, els grups polítics coincidien en la seva disconformitat envers les paraules de Xavier Novell.

En el contingut de la moció, ApS-CUP va tenir en compte «els comentaris ofensius llançats anteriorment pel bisbe contra les persones homosexuals i altres col·lectius com les dones, les famílies monoparentals i l'escola pública», considerant insuficient la nota d'aclariment de Xavier Novell, que no veu «res a rectificar».