El Solsonès posa el seu propi oli a taula

Migjorn ha posat al mercat l'Oli del Solsonès, un cupatge amb les varietats arbequina, picual, corbella i verdal recollides en diverses finques arrendades als municipis de Clariana de Cardener, Navès, Riner i Pinós.

L'empresa recupera i posa en producció velles oliveres corbelles de diferents finques situades en el recorregut del riu Cardener, al Bages i al Solsonès. També fa noves plantacions d'oliveres, en diferents finques arrendades, amb l'objectiu de recuperar la varietat i la seva producció. Amb aquestes accions vol recuperar l'antic paisatge de l'olivera que antigament «predominava a les nostres contrades, juntament amb el cultiu de la vinya», destaca que el comercial d'Agro-Migjorn Joan Fernández. Fernández explica que es tracta d'arbres que poden viure centenars i milers d'anys. Aquesta era una zona de vinya i oliveres, «una gran part va desaparèixer, però es pot anar recuperant. Així, la recuperació del cultiu s'uneix amb la històrica.

L'oli d'oliva verge extra produït és un «suc d'oliva natural amb un alt contingut nutricional, antioxidants i vitamines. No hi afegim res». Fernández el compara amb un suc de taronja, ja que l'oli «pot ser com un suc de taronja acabat d'esprémer o com un suc de tetra-bric que porta molts sucres i de la fruita només n'ofereix un concentrat». A més, l'oli és un producte que creix, que totes les llars necessiten i fan servir, «fins i tot com a ungüent», afegeix Fernández.

«És un repte poder vendre aquest oli amb el valor que creiem que ha de tenir. El Bages i el Solsonès, que són coneguts per moltes coses, també volem que ho siguin per l'oli», declara Maria Àngels Rial, la propietària de la finca Migjorn, i la impulsora principal del projecte. Un dels valors principals de l'empresa Agro-Migjorn SL és el de fer xarxa. És per això que el projecte pretén unir les localitats de la vall del Cardener. De moment, Súria, Navàs i Cardona, al Bages, i els pobles esmentats que formen part del Solsonès. Concretament, a les finques arrendades de Puiggrós, Massana, Bajona i Cal Said.

I és en aquest afany de fer xarxa, de connectar empreses petites en projectes de territori, que Joan Fernández valora enormement la feina de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (AdlSolCar), «que propicia que dos territoris que estaven d'esquena es donin la mà, com ho estan fent Solsona i Cardona». Del que es tracta, seguint les paraules de Fernández, és de potenciar el triangle entre pagès, productor i cuiner.



Treball en equip

Rial i Fernández formen equip amb Albert Guitart i Aina Llaudó en el que és una empresa petita amb grans dosis d'energia. Fa quatre anys que comercialitzen els olis, a part d'organitzar activitats per promoure l'oleoturisme, com ara el tast d'oli, la degustació de productes, les passejades per les oliveres, per conèixer i observar les diferències entre les varietats i entre les oliveres de nova plantació i les velles. En les visites guiades que organitzen a la finca Migjorn també mostren els processos d'elaboració.

«Redescobrir el nostre passat mil·lenari, l'antic cultiu de l'olivera i la varietat autòctona corbella» és un dels seus objectius. Quan miren al futur proper, volen estabilitzar i potenciar la venda, perquè els primers anys han tingut una forta inversió en maquinària i treballs manuals.

A Solsona, els olis Migjorn es poden trobar al Crisami, al restaurant Monegal, a la Mare de la Font, al Casal, a La Freixera, als fruits Taribó, al Drac, a la botiga DPagès, als Ibèrics Madruga, a Ca l'Adroguer Nou i a la botiga de conveniència de la gasolinera Setelsis, entre d'altres. Respecte al Casal i els seus sopars de compromís, Fernández hi ha col·laborat i hi ha portat els olis en unes quantes edicions.